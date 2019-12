Minimumsnormeringer er fup

Det nyvalgte folketingsmedlem, Ina Strøjer-Schmidt (SF), hævder i et indlæg i Gladsaxe Bladet den 11. december, at der med finansloven indføres minimumsnormeringer

Af fhv. MF Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat i Kbh. Omegns Storkreds

Det nyvalgte folketingsmedlem, Ina Strøjer-Schmidt (SF), hævder i et indlæg i Gladsaxe Bladet den 11. december, at der med finansloven indføres minimumsnormeringer. Men det er noget fup – og det er ikke mig, men Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, der mener det, og hun burde jo vide det, eftersom Pernille Skipper og Enhedslisten er en del af samme finanslovsaftale som SF er. Pernille Skipper siger til DR den 3. december: ”Det er noget fup, hvis man siger, at der er minimumsnormeringer. Det er et løft af daginstitutionsområdet. Noget som Enhedslisten har kæmpet for, og som vi er rigtig glade for. Men minimumsnormeringer er simpelthen ikke i hus med de penge, der er sat af nu. Det mener jeg ikke, at vi kan bilde folk ind”.

Under alle omstændigheder er forbedringerne noget der indfases over 6 år, så de forældre, der i dag har børn i daginstitutionerne, kommer ikke til at mærke noget til det. De afsatte penge vil ifølge den venstreorienterede tænketank Kraka række til en ekstra pædagog i hver tredje daginstitution og ifølge Kraka er aftalen underfinansieret med 2,2 mia. kr., hvis SFs løfte om minimumsnormeringer – 1 medarbejder for hver 3 vuggestuebørn hhv. 6 børnehavebørn – skulle holde.

Alt tyder på Pernille Skipper har ret: Når Ina Strøjer Schmidt siger, at SF har skaffet minimumsnormeringer i hus, så er det fup.