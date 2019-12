Paratviden på programmet

6.klasseeleverne måtte holde tungen lige i munden for at svare på de mange ret svære spørgsmål. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxes 6. klasser dystede på paratviden på Hovedbiblioteket - om alt fra Kalmarunion og Counter Strike til kimærer og Clutch Ministeren. Elever fra Atheneskolen vandt

Af Peter Kenworthy

Traditionen tro var Gladsaxe med i den store nationale vidensquiz ”Smart Parat Svar”, hvor over 500 6. klasser fra hele Danmark dyster om hvem der er skarpest på paratviden.

Det lokale opgør foregik på Gladsaxe Hovedbibliotek sidste onsdag.

Vinderne i Gladsaxe blev ”Flodhestebanden” fra Atheneskolen, der er en fri grundskole for højt begavede børn. Eleverne skulle blandt andet svare på spørgsmål i kategorier som Danmark i krig, topsport 2019, Sjove dyr, mytologi, hekse i Harry Potter og E-sport.

– Spørgsmålene var meget svære. Men vi har læst op på alt muligt, for eksempel Illustreret Videnskab. Vi har øvet os på paratvidenspil. Og så vidste vi, at der var et Harry Potter-emne, så vi kiggede på Harry Potter-Trivial Pursuit, fortalte Alma fra vinderholdet, som tilføjede, at hendes hold nu gik efter at vinde det hele.

– Nu ved vi jo hvilke kategorier der er, så nu kan vi rigtig forberede os, tilføjede hun.

Med spørgsmål som ”Danmark forsøgte at genskabe Kalmarunionen ved at indtage dette land. Hvilket?”, ”hvilken dansk supportspiller i Counter Strike er kendt som ”Clutch Ministeren?”, ”en kimære er et græsk mytologisk væsen, der består af tre dyr. Nævn mindst to ud af de tre”, ”hvad hedder hovedstaden i Aserbajdsjan” og ”hvem skrev den klassiske bog ’Anne fra Grønnebakken?”, er det sikkert en god idé.

Viden og samarbejde

Bibliotekernes landsdækkende videns- og læsequiz udfordrer ikke kun børnenes viden, hukommelse og evne til at tænke hurtigt, men også deres evne til at samarbejde. I de lokale opgør er der én klasse-vinder som går videre til en regional runde, der finder sted onsdag 15. januar 2020. Her tørner de dygtigste klasser fra hele regionen sammen for at dyste om en plads i den store finale.

Kampen om den endelige titel og en præmie på 10.000 kroner udspiller sig onsdag den 5. februar 2020 i Magasinet i Odense. Finalen afholdes i samarbejde med alle otte TV2-regioner, der vil følge dysten tæt.

”Smart Parat Svar” har eksisteret siden 2005. Konkurrencen har til hensigt at styrke elevernes lyst til at læse ved at sætte fokus på samarbejde og almen dannelse. Quizzen tager udgangspunkt i et bredt udsnit af skøn- og faglitteratur og hylder bogorme, læseheste og klogeÅger – og har fokus på, at det er sejt at være klog.