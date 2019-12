Jeg bor på Karl Gjellerups Alle og går til og fra skole hver dag, og der holder mega mange biler på min vej.

Af Esther Carla Einspor

Esther Carla Einspor, Karl Gjellerups Alle 14

Jeg bor på Karl Gjellerups Alle og går til og fra skole hver dag, og der holder mega mange biler på min vej. De holder parkeret på min vej så jeg faktisk ikke kan gå på fortovet. Der for er vi nødt til at gå på vejen. Alt i alt bliver det bøvlet at komme i skole.

Mit juleønske er at man kan komme til at gå sikkert på min og mine brødres vej til og fra skole og børnehave.