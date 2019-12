Prinsesser, katte og stjernekrigere

FROZEN 2 - In Walt Disney Animation Studios’ “Frozen 2, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf and Sven journey far beyond the gates of Arendelle in search of answers. Featuring the voices of Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff and Josh Gad, “Frozen 2” opens in U.S. theaters November 22. © 2019 Disney. All Rights Reserved.

Anna, Elsa, Olaf, Sven og Kristoffer mod nye horisonter i ”Frost 2”. Foto: Walt Disney Pictures

Disneyjul og legendarisk musical i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I denne tid hvor planlægning er alfa og omega, bringes omtalen af kommende film lige lidt tidligere, end I er vant til. Derfor er vi allerede fremme ved 1. juledag, hvor følgende film har premiere i Bibliografen.

Elsa og Anna behøver vel efterhånden ikke rigtig nogen nærmere introduktion. Men er man ikke inde i historien, er ”Frost 2” et glimrende sted at springe på. Det skal dog siges her, at det er på eget ansvar at lukke frosten ind, da der er en reel risiko for at blive helt og aldeles afhængig af det fortryllende univers.

Lige så vanedannende er musikken i den klassiske Andrew Lloyd Webber-musical, ”Cats”, der rammer Bibliografen i en overdådig nyfortolkning. Tom Hooper, instruktøren bag ”Den danske pige” og ”Les Miserables”, har propfyldt sin film med store stjerner, James Corden, Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen og Jennifer Hudson, der drysser stjernestøv over fortællingen om Jellicles-kattene, der hvert år beslutter sig for, hvem der skal gives muligheden for at stige op til Heaviside Layer – en slags kattehimmel? – for siden at blive genfødt.

Når nu der er styr på juledagene, slår vi lige et ekstra slag for ”Star Wars: The Rise Of Skywalker”, der har premiere i morgen onsdag 18. december. Hvad end man måtte mene om dette globale popkulturelle fænomen, bliver det svært at komme udenom i dagene op til jul. Derfor kan man lige så godt overgive sig med det samme og lade Kraften føre én med til en fjern galakse til et rumeventyr ud over det sædvanlige.