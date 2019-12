Røde ører i maskinen – ældrepolitik

Dette er en kæmpe undskyldning til alle deltagere for, at jeg, som byrådsmedlem for Enhedslisten, ikke mødte op til borgermødet d. 19/11,

Af Michael Dorph Jensen

Michael Dorph Jensen, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Dette er en kæmpe undskyldning til alle deltagere for, at jeg, som byrådsmedlem for Enhedslisten, ikke mødte op til borgermødet d. 19/11, som Ældre Sagen havde arrangeret. Det udløser både en næse og røde ører. Men der var rod i kalenderen.

Enhedslisten arbejder seriøst for at forbedre forholdene for de ældre medborgere i kommunen.

Her i efteråret har Enhedslisten kraftigt ansporet forvaltningen i Gladsaxe til at lade sig inspirere af et initiativ i hjemmeplejen på Amager for at opspore ensomhed blandt ældre – og støtte aktiviteter der kan forebygge ensomhed. Det lykkedes for os, og det er nu vedtaget i Gladsaxe, at medarbejderne og ledelsen i hjemmeplejen uddannes i at opspore og forebygge ensomhed.

Det er planen at ensomheds initiativet skal kobles til netværk, aktiviteter og foreninger i Gladsaxe. I alt 350 fastansatte medarbejdere med førstehåndskontakt til ældre medborgere med hjemmehjælp vil komme på kursus i 2020.

Vi arbejder for flere ressourcer og flere medarbejdere til hjemmeplejen og Plejebolig enhederne. Ikke mindst til demensområdet. Samtidig vil vi støtte initiativer for pårørende i forhold rådgivning, og oprettelse af samværdsgrupper for pårørende.

De sidste par år har vi bl.a. haft et godt samarbejde med gruppen Glad senior, så kommunen kommer mere på banen for at få oprettet seniorbofællesskaber.

Endelig stemte Enhedslisten i 2019, som det eneste parti i byrådet for at bevare trykte køreplaner på busstoppestederne som en service for ældre medborgere.