Røgen lettede

Der var smil og diplomer fra borgmesteren til deltagerne på rygestopkursus i Høje Gladsaxe. Foto: Privat.

Der var diplomer til deltagere i rygestopkurset ”Høje Gladsaxe Kvitter Smøgerne”

Af Redaktionen, redigeret

Der er sikkert mange der overvejer et rygestop. Ikke mindst nu hvor regeringen med støttepartier har valgt at hæve prisen på en pakke smøger til først 55 kroner, og sidenhen 60 kroner.

I Høje Gladsaxe har 18 rygere rent faktisk gjort noget ved det, og lykkes med at kvitte smøgerne. Fire uger som røgfri, på kurset Høje Gladsaxe Kvitter Smøgerne, udløste rosende ord og et diplom fra borgmester Trine Græse (A) i sidste uge, som i sin tale omtalte de nu eks-rygende borgere som ”modige rygestoppere”.

Høje Gladsaxe Kvitter Smøgerne er for alle rygere, både dem der ryger 10 og 60 cigaretter om dagen, og dem der ryger e-cigaretter.

Kurset er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, Vores HG, og Hjerteforeningens lokalafdeling i Gladsaxe.

For at sikre deltagernes permanente rygestop, er der blandt andet aftalt en opfølgningsaften for rygestopperne efter nytår.