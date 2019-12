S-regering svigter igen de ældre

Igen svigter en S-regering og deres røde støttepartier fra Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre de ældre i Danmark, ved den netop aftalte finanslov.

Af Kristian Niebuhr, Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Igen svigter en S-regering og deres røde støttepartier fra Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre de ældre i Danmark, ved den netop aftalte finanslov. Derfor er jeg også glad for at Dansk Folkeparti var med til at øremærke 1,5 milliard ved finansloven for 2019, bl.a. med øget økonomisk råderum, som mange folkepensionister kunne se på deres udbetaling ved månedsskiftet til december 2019.

De ældre fylder ingenting i denne finanslov. I stedet har man valgt at prioritere markant mere til udlændingeområdet.

Og hvor blev SF’s håndslag om også efter valget, at kæmpe for en ekstra milliard til de ældre, som Pia O. Dyhr gav Kristian T. Dahl før valget? Var det lige så tomme ord som minimumsnormeringer? Som er det rene hokus-pokus. Det beløb, der afsættes nu, skal smøres ud over 98 kommuner, så det bliver til nul-komma-et-eller-andet pædagog pr. institution, så det er ikke noget der kan mærkes.

Man må alt i alt sige det er en finanslov for 2020 med mange ord dog uden penge til handling.

Finansloven 2020 indeholder en del afgift- og skattestigninger, som selvfølgelig rammer de fleste, men helt sikkert vil ramme socialt skævt og dem der har mindst at gøre godt med, får mindre, fordi selv indkøb i dagligdagen bliver dyrere, navnlig når mange af de nye afgifter er indfaset.

Og det kan jo ikke undgå også at ramme borgere i Gladsaxe.