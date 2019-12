I det lige udkomne ”60+ blad for seniorer og pårørende” er der desværre indsneget sig en alvorlig fejl på bagsiden af bladet under ”Nyt fra seniorrådet efteråret 2019”.

Af Inge Mandrup

Inge Mandrup, formand for seniorrådet

I den sidste sætning i artiklen, kan det forståes at seniorrådet bifalder budgetbesparelserne på ældreområdet. Det er aldeles ikke korrekt.

Tværtimod ser vi med bekymring på de aktuelle besparelser og vil nøje følge konsekvenserne heraf.