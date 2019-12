Slut med weekendmad på Egegården

Efter nytår bliver der kun mad i to af pensionistcaféerne i weekenden. Egegården bliver ikke en af dem

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge skrev Gladsaxe Bladet om to borgere, der afleverede hundredvis af underskrifter til borgmesteren, i protest mod lukning af pensionistcaféen på Kildegården om søndagen i det nye år.

Siden har flere ældre ringet til bladet, for at fortælle at de skam også er kede af at man heller ikke længere vil kunne købe mad på Egegården på Klausdalsbrovej i weekenden efter nytår.

Det kræver en længere bustur til Kildegården og Hareskovbo, som bliver de to tilbageværende pensionistcaféer henholdsvis lørdag og søndag, fortæller de, og roser samtidig både spisesedlen og maden på Egegården.

Hovedretten på Egegården juleaften – en søndag – var i øvrigt farseret ribbensteg serveret med skysovs, blomkål, agurkesalat og kartofler, og nougatmousse med chokoladepynt.