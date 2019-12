Socialrealisme og stjernekrig

Joonas Suotamo is Chewbacca, Oscar Isaac is Poe Dameron, Daisy Ridley is Rey and John Boyega is Finn in STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

Vores helte på vej mod nye eventyr i ”Star Wars: The Rise of Skywalker”. Foto: Walt Disney Pictures.

Krig i både nære og fjerne galakser i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I det socialrealistiske drama, ”Sorry We Missed You”, slider og slæber Ricky og Abby Turner hver dag for at forsørge deres to børn. Finanskrisen var hård og satte en brat stopper for den lille families drøm om at eje et lille hus. Da Ricky får et job som pakkebud, skimter han bedre levevilkår for familien i horisonten, imens Abby forsøger at give de ældre borgere en smule værdighed via sit arbejde i hjemmeplejen. Men da børnene Seb og Liza kommer i problemer, er bristepunktet dog snart nået.

Ken Loach leverer igen et filmisk opråb om arbejderklassens kår. Igennem sin over 40 år lange karriere har Loach fokuseret på de udstødte på samfundets bund og ”Sorry We Missed You” er ingen undtagelse. Filmen har premiere i Bibliografen torsdag 12. december og vises kun i én uge.

Enden er nær for Skywalker-sagaen, der siden 1977 har tryllebundet publikum verden over. I ”Star Wars: The Rise Of Skywalker” må Rey, Finn og Poe forberede sig til det endelige slag mod den uhyrlige First Order med Kylo Ren i spidsen. Både nye og gamle bekendte slutter sig til oprørerne, imens en skjult fjende lurer i kulissen.

Publikum har et forrygende rumeventyr i vente, og når først John Williams’ ikoniske musiktema brager ud af højtalerne, må man overgive sig til begivenhedernes gang ”for længe siden i en fjern, fjerne galakse”. ”Star Wars: The Rise Of Skywalker” har verdenspremiere i Bibliografen onsdag 18. december.