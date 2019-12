Sommermotion og socialt samvær

Gladsaxe Kommunes frivillige motionsvenner fik årets ældrepris

Af Redaktionen, redigeret

Ældreprisen gik i år til Gladsaxe Kommunes frivillige motionsvenner, som varetager den frivillige sommermotion i Træningshaven ved Kildegården, samt kommunens senioridrætsansvarlige leder, Lis Greisholm Christiansen og Anny Vestergaard, der er frivillig koblingsperson.

Gruppen af frivillige hjælpere har gjort det muligt for cirka 80 seniorer at få rørt sig i sommermånederne, hvor senioridrætten ellers holder ferie, fortalte borgmester Trine Græse (A), inden prisen blev overrakt i Bibliografen i Bagsværd.

– I frivillige inspirerer andre til at bidrage med en frivillig indsats til et stærkere lokalsamfund, hvor flere bidrager med at løfte livskvaliteten for deres medborgere – og for sig selv. For det, du giver, får du jo ofte igen, sagde borgmesteren i sin tale til vinderne.

I indstillingen til prisen står der blandt andet at ”det har betydet, at vi er kommet ud af huset, har mødt og snakket med andre seniorer. Havde de ikke været til stede for at hjælpe os, give os vejledning og rent fysisk støtte os i flere discipliner, havde der ikke været nogen seniortræning i sommer, og vi kunne så sidde hjemme alene uden træning og samvær med andre. Vi skylder dem stor tak for deres hjælp”.

Indstillingen var indsendt af Ulla Fog Christensen på vegne af 40 ældre borgere.

De frivillige motionsvenner er: Annie Ulse, Edith Jepsen, Hans Jørn Vestergaard, Jessie Dreyer, Kate Florentz, Kirsten Larsen, Kirsten Lauritzen, Klara Djernes, Knud Bovbjerg, Lis Bartholdy, Madeleine Fares, Marianne Nordstrøm, Ruth Bovbjerg, Susanne Mørch og Susanne Skov.

Gladsaxe Kommunes Ældrepris er blevet uddelt siden 2005. Ældreprisen kan uddeles til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for kommunens ældre.