Sortbæltegradueringer til taekwondo-udøvere

Fire fra Gladsaxe Taekwondo bestod henholdsvis første, anden, femte og sjette dan

Af Redaktionen, redigeret

Noget af det største, man kan opnå som taekwondoudøver er at få det sorte bælte. Med stabil træning, talent og en god portion viljestyrke tager det cirka fire år at nå så langt. For de mest vedholdende slutter rejsen ikke her. Efter yderligere års træning kan man tilegne sig højere sortbæltegrader og med dem følger ansvar for at lære næste generationer op.

For nylig sendte Gladsaxe Taekwondo fire medlemmer til Bosei Idrætshøjskole, hvor foreningen SimUu afholder sortbæltegraduering. Selve gradueringen til sort bælte tager en hel weekend, hvor udøverne bliver udfordret på udholdenhed og styrke.

Casper Storm bestod til 1. dan. Casper gennemførte gradueringen med tæerne bundet ind efter et blodigt møde med nogle brædder, der skulle knækkes. Den teoretiske del blev bestået med 0 fejl. Jeanette Waarst bestod 2. dan, og fik ligesom Casper 0 fejl i teoriprøven. Ferran Hollederer er næstformand i klubben og er bestået til 5. dan. Tomasz Suski er formand i klubben, og er bestået til 6. dan. Han er dermed klubbens højest graduerede.