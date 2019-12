Startskuddet gik

Bagsværd Atletik Clubs nye startpistol skydes af for første gang. Foto: privat

I november indviede Bagsværd Atletik Club deres nye elektriske startpistol, som er den første store byggeklods til klubbens fremtidige tidtagningsanlæg

Af Redaktionen, redigeret

Bagsværd Atletik Club har fået et legat på 20.000 kr fra Nordea Fonden samt et tilskud fra Forenede Idræt i Gladsaxe (FIG). Filialdirektør Morten Hjorth Hansen fra Nordea Søborg fik, som den glade giver, lov til, at skyde den første løbegruppe afsted.

Et tidtagningsanlæg er vigtigt for en klub med mange løbere, som gerne vil kunne løbe stærkt og samtidig måle deres resultater. Det gælder for både eliten og bredden, at det er godt, at kunne følge udviklingen i tiderne, og det kan være helt afgørende for eliten, at man får mulighed for, selv med kort varsel, at kunne sætte løb op, så der kan løbes kvalificerende tider.