Svar til Ole Skrald om busbetjeningen

Af Torben Nielsen

Torben Nielsen, Pilegårdsvej 47, Afd. formand Pileparken 1

Vi er glade for, at Ole Skrald på vegne af Gladsaxe Kommune svarer os (beboerne i Pileparkerne) og andre vedr. den forringede busbetjening. Ole har ret i det, han skriver om en større plan for busdriften, og vi er glade for, at der findes en mulighed for flexture inden for kommunens grænser. Problemet er, at man ikke kan køre til omkringliggende kommuner som Herlev og København. Men Ole Skrald har ikke ret i, at det må være den bedst mulige busbetjening, man er nået frem, især ikke for de mange beboere i vores ”ydre” del af Mørkhøj, og slet ikke for de mange seniorer, dårligt gående o.a., som bor i vores område, især Novembervej, Pilegårdsvej og Rybjerg Allé.

Hvis man f.eks. har et ærinde på Herlev eller Gentofte Hospital, skal man skifte flere gange, har længere ventetider og bruger meget længere tid på transporten end før.

Vi kan heller ikke komme til Lyngby Station m.v., uden at vi skal skifte to gange, fordi linje 166 ikke kører til Gladsaxe Trafikplads længere. Vi kommer kun til Vandtårnsvej, skal så skifte til bus 200S, og så skifte igen ved Trafikpladsen til en af Ringvejens busser.

Det må være muligt at rette op på disse skævheder uden at ødelægge den nye planlægning, og det håber vi, at Gladsaxe Kommune vil hjælpe med til, så vi får den bedst mulige busbetjening.