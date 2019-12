Træerne i Regattakvarteret

For nylig afholdt Gladsaxe Kommunes Byråd et møde for borgerne i Regattakvarteret for at høre om indstillingen til at udpege bevaringsværdige træer i kvarterets private haver

Bertel Würtzen, Helmsvej 34C

For nylig afholdt Gladsaxe Kommunes Byråd et møde for borgerne i Regattakvarteret for at høre om indstillingen til at udpege bevaringsværdige træer i kvarterets private haver således, at de kan indgå i nye lokalplaner.

Kommunens træpolitik har to formål, nemlig dels at bevare flere træer og dels at plante flere træer. Det store fremmøde viste, at der er stor interesse for og accept af kvarterets attraktive grønne og frodige udtryk, som træerne over hustagene, udgør. Der var derimod mange, som ikke ønsker, at kommunen alene kan foretage denne udpegning.

Der vil dog formodentlig kun være få tilfælde, hvor det vil være betydningsfuldt for helheden, at et træ i en privat have udpeges som bevaringsværdigt i lokalplanen. Det vil uden tvivl være meget vigtigere, at der bliver plantet nye træer, som så efterhånden afløser dem, som er blevet for store, for deformerede eller for farlige at have stående i stormvejr.

Plantningen af nye træer blev kun sporadisk omtalt på mødet. Det ser heller ikke ud til, at der bliver plantet ret mange i kvarteret. Det er afgørende, men ikke helt let at plante det rigtige træ på det rigtige sted i en have. Det kræver en viden, som de fleste husejere nok ikke uden videre har.

Kunne det måske være en kommunal opgave at bidrage til udbredelse af kendskabet til plantning af træer i private haver? Kommunens stadsgartner må kunne give nogle gode råd.