Tre nye medlemmer i håndværkerforeningen

Generalsekretær Erling Röder overrakte foreningens nål til de tre nye medlemmer: Christian Juul Jensen Becker, Line Thye Guiragossian og Philip Palmer Jørgensen. Foto: niels rasmussen

I forbindelse med julehyggemødet blev der optaget tre nye medlemmer i Gladsaxe Håndværkerforening, der nu er meget tæt på de 140 medlemmer

Af Niels Rasmussen

Diplomingeniør Christian Juul Jensen Becker fra Becker Teknik i Bagsværd er i gang med at tage eksamen som el-installatør. Line Thye Guiragossain har rengøringsselskabet AMG Gruppen, og advokat Philip Palmer Jørgensen har været rundt i det juridiske landskab, så han har en meget bred viden.

Formand Søren Muldgaard bød medlemmerne velkommen, og generalsekretær Erling Röder overrakte foreningens nål til de nye medlemmer. Christian Juul Jensen tilbød på stedet at komme og opgradere foreningens lydanlæg, for der har han ekspertviden. Og så er han faktisk også våbenmekaniker.