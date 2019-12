Trykte buskøreplaner stemt ned

Stoppestederne informerer ikke længere om hvor bussen stopper langs ruten, og ofte heller ikke hvornår den kommer. Foto: Peter Kenworthy.

Enhedslisten stillede forslag om genopsætning af trykte køreplaner ved alle busstoppesteder i Gladsaxe, men byrådet stemte det ned

Af Peter Kenworthy

I oktober var Enhedslisten ude og sætte uofficielle, hjemmelavede køreplaner op på 50 af stoppestederne på ruten for bus 68. Til byrådsmødet i sidste uge stillede Enhedslisten forslag om at kommunen skal stå for at opsætte trykte køreplaner på alle bussernes stoppesteder i Gladsaxe, efter at have været stemt ned i Trafik- og Teknikudvalget i april.

Begrundelsen var at det skal være lettilgængeligt og overskueligt at vælge den offentlige kollektive trafik. Samt at trykte køreplaner for mange, herunder især mange ældre medborgere, stadig er en vigtig service i hverdagen.

– Opsætning af køreplaner vil medføre en engangsudgift til holdere på 300.000 kroner og cirka 15.000 – 20.000 kroner årligt at udskifte de trykte køreplaner. Udgiften finansieres fra puljen til kollektiv trafik, skriver Enhedslisten i forslaget.

– Der er en hel del mennesker, der ikke er helt fortrolige med at bruge apps og elektroniske hjælpemidler. Jeg tror at der er mange i Danmark og i Gladsaxe, primært ældre, som har svært ved at klare sig digitalt, og vil synes at det er rigtig rart at der er de busplaner, fortalte Michael Dorph Jensen (Ø).

Resten af byrådet endte dog med at stemme imod forslaget, selvom De Radikale, SF og Venstre udtrykte sympati for det.

Formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A) fortalte, at han godt kunne forstå at Movia har sparet de trykte køreplaner væk, fordi alt i dag foregår elektronisk.

– Man burde kunne finde køreplanerne elektronisk, og kan man ikke det, kan man ringe til DOT (Din Offentlige Transport) og få tilsendt en køreplan. Man kan måske finde nogle penge til at sætte flere digitale standere op, og så er problemet løst, tilføjede han.