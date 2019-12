Turist i Gladsaxe

Man kan både nyde en tur på vandet og rundt om Bagsværd Sø. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe fylder ikke meget i alverdens guidebøger. Men her er alligevel meget at se

Decembervejret gør måske, at du overvejer at tage til lidt varmere luftlag i juleferien. Og der er mange steder at vælge imellem hos alverdens flyselskaber og hotelkæder.

Gladsaxe er på den anden side ikke umiddelbart kendt som en oplagt turistdestination, selvom 2018 var et rekordår for dansk turisme. Kommunen er nemlig ikke ligefrem spækket med hoteller eller nævnt i særlig grad i alverdens turistbøger.

I en rapport om turismens økonomiske betydning, lavet af VisitDanmark, rangerer Gladsaxe i nederste halvdel blandt kommunerne i Region Hovedstaden i forhold til turismeandel. Og i en analyse, lavet af Dansk Erhverv, rangerer Gladsaxe som nummer 98, i forhold til andel af beskæftigede, som har job inden for turisme.

Og Lonely Planet anbefaler ikke umiddelbart nogle attraktioner i Gladsaxe på deres hjemmeside. Og hvis man søger på ’Gladsaxe’ på Michelins hjemmeside, bliver man anbefalet at besøge Frilandsmuseet, Orddrupgård og Jægersborg Dyrehave som de turistattraktioner, der er tættest på Gladsaxe.

Gode anmeldelser og seværdigheder

Verdens største social travel-hjemmeside, Tripadvisor, har dog gode anmeldelser af den utraditionelle Bagsværd Kirke, der er tegnet af verdensberømte Jørn Utzon, som er kendt for at have tegnet Operahuset i Sydney. Plus museet Villum Window Collection og det unikke Bagsværdfortet, hvor man stadig kan se et intakt stormgitter.

For der er alligevel en del seværdige, bemærkelsesværdige eller interessante steder i Gladsaxe. Gladsaxe Kirke byder eksempelvis på en bygning i formel romansk stil, med gotiske tilbygninger, et våbenhus der stammer fra 1500-tallet og en prædikestol fra 1600-tallet. Den ældste del af kirken stammer muligvis helt tilbage fra 1100-tallet.

Gladsaxe Rådhus er tegnet af de førende arkitekter, funktionalisten Vilhelm Lauritzen – der blandt andet har tegnet Daells Varehus og Shellhuset – og Knud Munk, der har tegnet Tycho Brahe Planetarium. Og byrådssalen er udsmykket af kunstneren Jens Birkemose.

Dansk Arkitektur Center nævner Høje Gladsaxe som ”et vigtigt eksempel på modernistisk arkitektur i Danmark”, der tilbage i tresserne var ”det mest moderne og avancerede montagebyggeri i Danmark”. Desuden finder man alt fra håret høgeurt og butsnudede frøer, til et rigt fugleliv med nattergale og knopsvaner og grågæs, i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen.

Natur og kultur

I naturområderne Hareskoven og Smør- og Fedtmosen er der cykelruter og bålpladser, og flere fredede og beskyttede dyrearter. Blandt andet flagermus, den spidssnudede frø, den store vandsalamander og hvinanden, samt gråstrubede lappedykkere og kærsangere.

Aldershvile Slotpark har bøgetræer, overdrevsområde og slotsruin, og ligger ved den smukke Bagsværd Sø, hvor der er er ål, gedder og suder med mere, og hvor man kan sejle en tur med Baadfarten, eller se internationale rostævner.

Gladsaxe har desuden eget symfoniorkester, multikulturhus på Telefonfabrikken. Og så var postnummeret 2860 i 40 år Danmarks mest kendte postnummer, dengang Danmarks radio lå i TV-byen i Mørkhøj.

Læserne kan garanteret komme i tanke om flere seværdigheder og interessante steder i kommunen selv – og viser dem sikkert flittigt frem, når de får gæster fra andre dele af Danmark eller fra udlandet.

For der er nok at tage sig til, både for Gladsaxes egne borgere og de turister, der skulle have forvildet sig nordvest for København.

