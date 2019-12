Udvalgt til ungdomsparlament

Elever fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium og Atheneskolen får lov at lege Mette Frederiksen og Kristian Thulensen-Dahl i januar. Foto: Peter Kenworthy.

Seks elever fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium og tre elever fra Atheneskolen skal sætte dagsordenen på Christiansborg

Af Redaktionen, redigeret

Eleverne er blandt 179 unge, der er udvalgt til at indtage Christiansborg mandag den 27. januar 2020, når 8.- og 9. klasseelever afløser politikerne i Folketingssalens grønne stole på ungdomsparlamentsdagen – den såkaldte UP-dag.

På UP-dagen skal eleverne møde i Folketinget for at diskutere og stemme om de lovforslag, som de selv og andre unge har udarbejdet i undervisningen på deres skoler. De skal behandle forslagene i de respektive udvalg og deltage i spørgetimen, og til sidst bliver elevernes endeligt vedtagne lovforslag overrakt til Folketingets formand og til repræsentanter for de ungdomspolitiske partier.

Folketinget inviterer hvert andet år alle 8.- og 9.klasser fra skoler i Danmark, i Grønland og på Færøerne til at deltage i Ungdomsparlamentet, der er et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med det arbejdende demokrati og udarbejde forslag til love, som de mener kan bidrage til at løse nogle af samfundets store udfordringer. 179 elever og deres lærere udvælges til at deltage i UP-dagen på Christiansborg på baggrund af deres indsendte lovforslag.

Eleverne har forud for dagen deltaget i et undervisningsforløb i samfundsfag, der er udbudt til alle folkeskoler på 8. og 9. klassetrin og skal give eleverne indsigt i, hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget fungerer.

Formålet er at engagere de unge og invitere dem indenfor i demokratiets maskinrum. Under overskriften ’Hvad ville I ændre i samfundet, hvis I kunne bestemme?’ har eleverne gennem seks lektioner arbejdet konkret med at formulere forslag til nye love inden for fem temaer: klima, uddannelse, sundhed, straf og flygtninge.