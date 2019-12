Uheldig beslutning om plejehjemscaféer

Seniorrådet har med stor interesse fuldt byrådets budgetforlig.

Seniorrådet har med stor interesse fuldt byrådets budgetforlig. Vi har selvfølgelig haft stor opmærksomhed på sagen om reduktion af café åbningstiderne på plejehjemmene i weekenderne.

Der er mange af kommunens seniorer, der indtager god lødig kost i disse caféer, og de oplever samtidig et socialt fællesskab.

En nylig overstået opgørelse viser, at der i gennemsnit er nogenlunde lige mange ekspeditioner i Kildegårdens café og Hareskovbos café. På baggrund af Seniorrådets forslag om at holde weekendåbent i Kildegårdens café, grundet de bedre transportmuligheder, anbefalede Forvaltningen, at kun caféen på Kildegården fremover har åbent lørdag og søndag.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, som havde fået til opgave at beslutte, hvilke af de to foreslåede plejehjem, der skulle holde åbent, valgte imidlertid at åbningstiderne i weekenden skulle deles mellem plejehjemmene Kildegården og Hareskovbo. Det er dog noteret, at beslutningen skal evalueres efter sommerferien.

Seniorrådet ser frem til at blive inddraget i den måde besøgstallet i caféerne vil blive opgjort på, og er specielt interesserede i, hvor mange borgere, der benytter henholdsvis Kildegårdens og Hareskovbos caféer, som ikke er beboere på plejehjemmene. Vi vil i Seniorrådet være meget opmærksomme på, hvordan og hvad der evalueres på gennem det næste halve år.