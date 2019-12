SPONSORERET INDHOLD: Vælg den rigtige stomipose til din kropsform. Jo bedre produktmatch, jo mindre er risikoen for lækage og hudproblemer.

For de fleste kan livet efter en stomioperation være udfordrende. Kroppen forandrer sig, og det tager tid at finde sine nye rutiner. Selv efter mange års brug af et stomiprodukt, kan du opleve, at den rutine, der før virkede godt, pludselig giver dig problemer. Derfor skal du altid vælge en stomipose, som passer til din kropsform. Jo bedre et produktmatch, desto mindre er risikoen for lækage og hudproblemer.

Undersøgelser* har vist, at hudproblemer og lækage er de to største udfordringer ved at have en stomi. Grundene hertil kan være mange, men den hyppigste årsag til at stomiopererede får hudproblemer er, at output har opløst klæberen og kommer i kontakt med huden. Uanset hvilken stomitype det drejer sig om, så er der desværre rigtig mange stomiopererede, som dagligt lever med et hudproblem:

• Ileostomi: 57%

• Urostomi: 48%

• Kolostomi: 35%

Faktisk ved overraskende mange slet ikke, at de har et hudproblem, og derfor søger de heller ikke hjælp. Stomiopererede med hudproblemer har typisk en lavere livskvalitet, da de oftere skal skifte stomipose og generelt bruger de flere tilbehørsprodukter end stomiopererede, som ikke bøvler med hudproblemer.

Det er ofte ældre mennesker, der ikke er i kontakt med deres læge eller stomisygeplejerske, og derfor lever de med lækage og hudproblemer i stilhed. Men det er der bestemt ingen grund til. Oplever du problemer med din stomi, skal du gøre noget ved det. Dette er også grunden til, at stomisygeplejerskerne anbefaler alle stomiopererede et årligt opfølgningsbesøg på deres lokale stomiklinik.

Føl dig sikker med et stomiprodukt til din kropsfacon

Mavens hudområde omkring stomien har stor betydning for dit produktvalg. Det er derfor vigtigt. at du vælger et stomiprodukt, som passer til din kropsfacon for at sikre en tæt vedhæftning. Alt efter kropsfacon kan stomiprodukter inddeles i flade, konvekse og konkave produkter:

1. Flad kropsfacon: er du flad omkring din stomi, skal du vælge et fladt produkt.

2. Indadvendt kropsfacon: er du indadvendt, skal du vælge et konvekst produkt.

3. Udadvendt kropsfacon: hvis du har en udadvendt facon (bule), skal du vælge et konkavt produkt.

Flade stomiprodukter

Hos Coloplast kan du både få flade stomiprodukter som 1-dels produkter, hvor klæberen er en integreret del af stomiposen og som 2-dels produkter, der består af en klæbende basisplade og en separat stomipose.

Konvekse stomiprodukter

Et konvekst stomiprodukt har en klæber, der understøtter skæve, indtrukket stomier. Konvekse produkter fås i flere volumenstørrelser og varianter, herunder i en blød, light og dyb variant som opfylder forskellige behov for støtte omkring stomien.

Konkave stomiprodukter

Det er vanskeligt at finde stomiprodukter, der passer til brok og buler. Coloplast tilbyder konkave produkter med en buet pasform, der sikrer tæt vedhæftning og omfavner bulen, uden fuger og folder i klæberen.

SenSura® Mio Concave er specialudviklet til brok og buler

Et studie fra Region Hovedstadens stomidatabase** viser, at hele 36% af alle stomiopererede har en bule omkring deres stomi 400 dage efter operationen. Har du en kropsfacon, der vender udad, bør du undersøge, om du kan få glæde af et konkavt produkt. På den måde kan du mindske risikoen for lækage og hudirritation. Coloplast er pt. den eneste producent på markedet, der producerer stomiposer til udadvendte kropsfaconer. Du kan gratis bestille en vareprøve på SenSura® Mio Concave, hvis du har udfordringer med brok og buler.

