Af Henrik Kuni

Henrik Kuni, Wergelands Alle 39

C. H. Maegaard skriver, at ”det vejbump på W. Allé, som Henrik og Inger Kuni i sidste uge mente var for lave, blev skiftet i år efter ønske fra borgere i området”. Det er ikke korrekt. Jeg brugte 7 måneder på at få erstatning for et ødelagt bundkar, fordi bump nr. 2 (fra Søborg Hovedgade) var for stejlt (ikke for højt!).

Jeg regnede ud, at der teoretisk var en G-påvirkning på ca. 2 = dobbelt så meget som tilladt ved 30 km/t. Da affjedring dæmper G-påvirkningen blev der målt med Vejdirektoratets målevogn, – efter min anbefaling. Måleresultatet for bump nr. 2 var 1,4 G. Derefter blev bumpet ikke skiftet men lappet med asfalt op til brostenene.

Efter renovering af hele W. Allé blev bumpene ikke udskiftet, men blot lavet meget flade. De korrekte cirkelbump er stadig ikke blevet etableret – selv efter totalrenoveringen! Uvist af hvilken grund vil kommunen ikke gøre arbejdet korrekt! Tidligere skrev de, at bumpene var lovlige, da de blev lavet for mange år siden. Hvilken undskyldning er der nu – efter totalrenovering?