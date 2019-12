Vejfred på Valdemars Alle

Jens Mindegaard, Valdemars Alle 44

Af Redaktionen, redigeret

Fodgængere og husdyr blev skræmt af enkeltes hurtige bilkørsel på vores vej. Men for to måneder siden blev vejbump derfor skruet fast på tværs af vejen. Et af dem er monteret udfor vort hus, som ligger 15 m trukket tilbage fra vejens kantsten.

Med vejbumpet ændrede trafikmønsteret sig radikalt. Nogle bilister bremser helt op ved bumpet og giver derefter fuld gas; med bilos og spild af energi. Andre kører med fuld fart over bumpet; med bumpende klask, smæld eller hule drøn.

Enkelte af disse køretøjer får husets indbo i forskellige rum til at ryste; noget som vi ellers ikke har oplevet nogensinde i hele vores tid siden 1987 i murermestervillaen, der er solidt funderet under fuld kælder.

Konklusion: De nye bump har ikke ændret de bløde trafikanters tryghed; men givet øget støj og forurening, samtidig med at trafikanters komfort er mindsket. Det er som en vejkrigschikane uden vindere.

Fremtid: Der er udviklet gode elektroniske metoder som regulerer og fremmer jævn og behagelig trafik.

Brug dem på Valdemars Alle; i stedet for bump og sluser. Støt Regeringens klima og bæredygtigheds programmer. Kom nu Gladsaxe.