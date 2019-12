Foto: Politi.dk

To bilister kørt på skadestuen efter frontalt sammenstød på Gladsaxevej tirsdag aften

Af Peter Kenworthy

– Vi fik anmeldelse klokken 22.50 på Gladsaxevej ud for 115. Her var to biler kørt sammen og de to personer i de to biler blev kørt til skadestuebehandling med ambulance, oplyser Københavns Vestegns Politi til Gladsaxe Bladet.

Ifølge vagtchefen var der ikke var tale om alvorlig personskade, men politiet har ikke yderligere information om, hvad der lå bag ulykken.