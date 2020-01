Åbne pensionistcafeer alle ugens dage

Cafeen i Kildegården er et populært sted i Søborg. Hver dag spiser mange ældre enten dagens middagsmåltid eller frokosten, og de sidder meget sjældent alene

Af Philip Nørvig

Cafeen i Kildegården er et populært sted i Søborg. Hver dag spiser mange ældre enten dagens middagsmåltid eller frokosten, og de sidder meget sjældent alene. De fleste mødes fast med andre ældre, får sig en sludder og en hyggelig stund – hver dag ugen igennem. Men da menuen for januar 2020 blev præsenteret, stod der ud for alle søndagene: Cafeen er lukket. Sådan – bare lukket. Forinden havde der været indsamling af underskrifter mod den planlagte forringelse, men uden resultat.

Der tales meget om de ensomme ældre, og meget om betydningen af, at man spiser sammen med andre. Især søndagene kan forekomme lange for mange uden den lille afbrydelse, som f.eks. cafebesøget hidtil har givet. Men her sætter kommunen frontalt ind og afskærer en kærkommen mulighed for samvær med andre.

Mange spørger vel også sig selv, om Gladsaxe Kommune virkelig er så fattig, at disse lukninger skal være nødvendige. Og hvilke partier i byrådet har stemt for denne nedskæring med en kraftig social slagside?

Men året er stadig ungt, og beslutningen kan og bør ændres, så alle pensionistcafeerne i kommunen fremover holder åbent både på hverdage, lørdage og søndage.