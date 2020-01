At kunne leve i en undtagelsestilstand

Temaaften om psykisk sårbare børn på hovedbiblioteket

Af Redaktionen, redigeret

Bedre Psykiatri inviterer til gratis temaaften om hvordan man håndterer at være forældre til et psykisk sårbart barn.

Her vil Lars B. Jensen fortælle om at være far til to autistiske børn, samt om hvordan han har savnet pejlemærker til at håndtere rollen som forælder til sine psykisk sårbare børn, og hvordan man kan passe på sig selv. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer blandt deltagerne.

Arrangementet foregår på Gladsaxe Hovedbibliotek i den store sal, 20. januar klokken 19-21. Man kan tilmelde sig på bit.ly/BP-bghf