Bankpolitisk fallit

Af Henrik Bach Mortensen

Henrik Bach Mortensen

Gladsaxe Kommunes yderliggående politiske markeringer i forhold til pengeinstitutterne har nu ramt kommunens muligheder for at få håndteret sine bankforretninger. Der er ingen banker, som ønsker at samarbejde med Gladsaxe på kommunens betingelser. Det er dybt uforsvarligt, at kommunen har valgt en politisk markering fremfor at sikre borgerne og kommunen de bedst mulige betalingsordninger mm.

Landets kommuner har gennem KL været enige med bankerne om nogle etiske krav til bankdriften. Men Gladsaxe krævede også at kunne påføre bankerne økonomiske bøder. Det havde bankerne allerede meddelt, at de ikke kunne acceptere, fordi det ville påføre bankerne ekstra risici på et tidspunkt, hvor alle stiller krav om mindre risiko i bankdriften!

Andre af landets kommuner – bl.a. Kalundborg og Tønder – har gennemført nye bankudbud, som sikrer de etiske retningslinjer, men hvor man ikke har stillet de samme krav som Gladsaxe. Og her er der indgået nye aftaler, som sikrer kommunernes bankforretninger.

I Gladsaxe derimod sidder vi nu tilbage med uændrede bankaftaler med bl.a. Danske Bank, som et rødt flertal i byrådet ellers ville lave om.

Venstre foreslår, at byrådet nu sætter kommunens interesser over golde politiske aktioner. Gladsaxe Kommune bør som de andre kommuner lave bankudbud som gør det muligt for bankerne at levere betjening af kommunen og dens borgere samtidig med, at vi i Kommunen kræver overholdelse af grundlæggende etiske krav.