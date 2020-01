Bibliografen fylder ti

Da Bibliografen åbnede for ti år siden, var det med poetry slam, foredrag og forpremiere på programmet. Foto: Foto: Kaj Bonne.

Fællesskab mellem borgere, biograf og bibliotek er en af de centrale tanker bag Bibliografen

Af Peter Kenworthy

Da Bibliografen i Bagsværd åbnede for ti år siden, var det med en stor åbningsfest med alt fra poetry slam og foredrag om samfundets ”Guccificering”, til forpremiere på filmperler som Clint Eastwoods ”Invictus” og den danske komedie ”parterapi”. Torsdag 6. februar holder Bibliografen så 10-års fødselsdag, med et fødselsdagsprogram med biografbilletter til kun 50 kroner på selve dagen, samt med kaffe og croissanter om formiddagen, fødselsdagskage om eftermiddagen og et glas bobler til at runde af med til de heldige fremmødte.

– Kort og godt var en af de helt centrale tanker bag konceptet: Fællesskab. Et fællesskab skabt gennem øget kontakt med en bred og varieret brugerflade. Både i biblioteket og biografen. Fælles skranke, fælles personale og fælles brugere var noget helt nyt, og som alle andre nytænkninger var fødslen selvfølgelig hård, fortæller Henrik Munch Larsen fra Bibliografen.

– En ikke ubetydelig del af Bibliografens succes må tilskrives borgernes store velvilje og eventyrlyst. Og rejsen fra en usikker begyndelse til et helt centralt kulturhus i Gladsaxe Kommune har uden tvivl været drevet af et fælles ønske om at udvikle kommunens i forvejen rige kulturliv, tilføjer han.