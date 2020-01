Boliger skal ikke være støjværn

Mange Gladsaxeborgere har store problemer med støj fra de veje, som går gennem Gladsaxe. Det skal vi have gjort noget ved.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Mange Gladsaxeborgere har store problemer med støj fra de veje, som går gennem Gladsaxe. Det skal vi have gjort noget ved. Men løsningen er ikke, at nogle boliger skal bruges som støjværn for andre. Men det er åbenbart det, Borgmester Trine Græse mener, når hun i Gladsaxe Bladet i sidste uge [15. januar] skriver, at man ved det påtænkte Mørkhøj Bygade har valgt et randbyggeri i op til 6 etager, fordi det kræver en vis højde for, at byggeriet kan skærme det bagvedliggende område for trafikstøj fra Gladsaxe Møllevej.

Det er selvfølgelig godt, at borgmesteren vil sikre, at borgerne ikke generes af trafikstøj i deres hjem. Men løsningen er ikke at bruge nogle boliger som støjværn for andre. Den rigtige løsning må være at bygge støjværn, så alle kan blive beskyttet mod støjen.

Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark med mindst natur. At bygge boliger i 6 etager gør ikke Gladsaxe til en mere grøn kommune. Socialdemokratiet har i flere årtier tilladt mere og mere byggeri ved salamifortætning. Og at sige man vil tillade, at der bygges højt for at byggeriet kan virke som støjværn, er kun en dårlig undskyldning for Socialdemokratiets egentlige mål. At det skal bygges stadig flere boliger i Gladsaxe til de 80.000 borgere, som er Socialdemokraternes mål.

Gladsaxe skal udvikles som kommune ikke ødelægges med mere og mere byggeri uden omtanke for miljø eller mennesker.