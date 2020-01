Damecup i Gladsaxe Skøjtehal

Lady Bears mangler en målmand, men så er holdet også klar til at blive tilmeldt næste sæsons 2. division for damer, mener træner Michael Stougaard. Foto: Privat.

Lady Bears spillede fire jævnbyrdige kampe

Af Redaktionen, redigeret

Odense, KSF, Gentofte og Copenhagen Falcons var til Minicup-stævne for Dame 2 hold – hold der ligger under de bedste – i Gladsaxe Skøjtehal, søndag.

Gladsaxe Lady Bears spillede fire meget jævnbyrdige kampe: 1-1 mod Gentofte, 0-1 mod Odense, 0-0 mod Falcons og 3-2 mod KSF. Der var kvinder/piger med i alle aldre.

– Jeg må rose mine spillere for en fantastisk fight og vilje i alle kampene. Man kan kun være stolt over disse piger og damer, som kæmper sådan for hinanden og holdet. Eneste problem vi har her på Lady Bears er, at vi ikke har en målmand. Så hende måtte vi låne i Amar Jets, som ikke selv har et damehold. Nu håber vi det lykkes os, at finde en målmand, så vi kan tilmelde holdet i næste sæsons 2. division for damer, da vi har bevidst, at vi godt kan være med på dette niveau, fortæller cheftræner for Lady Bears, Michael Stougaard.