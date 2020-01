Danmarks bedste årgangssvømmere kæmper om mesterskaber i Gladsaxe

Der er over 500 svømmere til start, når de danske årgangsmesterskaber for 12-14 årige finder sted i Gladsaxe Svømmehal. På billedet bliver der svømmet østdanske mesterskaber. Foto: Peter Kenworthy

Gladsaxe Svømmeklub er vært, når DM på kortbane for årgangssvømmere løber af stablen fra den 31. januar til den 2. februar

Af Redaktionen, redigeret

100 liter mælk, 45kg havregryn og 400 skiver ost er blandt ingredienserne, når man skal have kogt et 3-dages svømmestævne sammen for landets største svømmetalenter.

Så der er fuld gang i de frivillige kræfter fra Gladsaxe Svømmeklub, så årgangssvømmerne, som er de 12-14-årige svømmere, kan få de bedst mulige betingelser for at svømme stærkt til DM, skriver Helle Falborg på vegne af Gladsaxe Svøm.

Gladsaxe Svøm stiller op med mere end 20 svømmere, og i alt deltager 515 svømmere fra 69 klubber fra hele landet, som har klaret Dansk Svømmeunions kravtider for deltagelse i mesterskaberne.

-Der kommer nogle bragende gode svømmere til de her mesterskaber, og det er fantastisk også at kunne stille med så stort og godt et hold af velforberede gladsaxesvømmere her på hjemmebane, siger klubchef i Gladsaxe Svøm, Kim W. Marquardt.

Bor på Buddinge Skole

Når svømmerne ikke er i svømmehallen vil en stor del af dem holde til på Buddinge Skole, hvor Gladsaxe Svøm kan tilbyde indkvartering i samarbejde med sin hovedsponsor, Kvickly Buddinge.

– Vi er rigtig glade for det gode samarbejde med Kvickly Buddinge om at kunne tilbyde indkvartering og bespisning til en hel masse klubber på skolen. På den måde får svømmerne fra hele landet både mulighed for at være lidt sammen på tværs af klubberne – og de bedst mulige betingelser i form af god svømmermad og mulighed for en lur i pausen midt på dagen blot en rask gåtur fra svømmehallen, siger Kim W. Marquardt.

Stævnet afholdes på følgende tidspunkter:

Fredag den 31. januar klokken 15.30 – ca. 19.30

Lørdag den 1. februar klokken 8.30 – ca. 11.30

Lørdag den1. februar klokken 14.30 – ca. 19.00

Søndag den 2. februar klokken 9.30 – ca. 12.20

Søndag den 2. februar klokken 14.30 – ca. 18.00



HH