Endelig lytter DOT til kritikken

Det er fuldt forståeligt, at der var ældre, der blev frustrerede, da det blev annonceret, at mimrekortet ville blive afskaffet.

Af Jeppe Bruus

Jeppe Bruus, Gladsaxeborger, formand for Folketingets Transportudvalg

Det er fuldt forståeligt, at der var ældre, der blev frustrerede, da det blev annonceret, at mimrekortet ville blive afskaffet.

Derfor er jeg som formand for Folketingets Transportudvalg glad for, at der er blevet lyttet til kritikken. Også i forbindelse med, at vi havde indkaldt DOT til at give en forklaring for Transportudvalget. For DOT, en sammenslutning af Movia og andre trafikselskaber, har simpelthen ladet sagen om mimrekort køre for langt ud. Det er ganske enkelt en ommer, at de først træder på bremsen nu. For det er simpelthen ikke i orden, at der er ældre, som eksempelvis risikerer prisstigninger på helt op til 400 procent. Sådan som Emilce Nielsen skriver i GB sidste uge.

Nu forventer jeg, at DOT i deres arbejde mod en ny model inddrager organisationer som Faglige Seniorer og Ældre Sagen, og at DOT lytter til dem, som det handler om: pensionisterne.

Det er en nødvendighed, at DOT finder frem til en mere rimelig model, som ikke straffer de pensionister, der rejser mest med offentlig transport. Det er ganske enkelt urimeligt.