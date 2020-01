Et nyt jazzårti blev skudt i gang

Snorre Kirk Quintet spillede for fuld udblæsning til årets første jazzkoncert. Foto: Kaj Bonne.

Snorre Kirk Quintet gæstede café Drop Inn i Telefonfabrikken

Af Redaktionen, redigeret

Intimscenen havde fået bredere podie. Højtalerne hang højt på loftet, så der er mere plads på gulvet. Og lyssætningen skinnede mere igennem, da Gladsaxe Jazzklub tog hul på det nye årti med et fornemt januar-

besøg på klubbens Intimscene – de prisvindende musikere fra Snorre Kirk Quintet.

Og bandet spillede for fuld udblæsning, hvor især saxofonisten, Jan Harbeck, var i hopla med sin ekspressive tenorsax.

I det hele taget virkede Snorre Kirk Quintet glad for publikum her i Gladsaxe, under årets og årtiets første koncert.

pk