Farten ned på Buddingevej ved Motorring 3

Vejen bliver indsnævret og hastigheden skal sænkes til 40 km/t på Buddingevej ved Motorring 3 i to måneder frem

Af Redaktionen, redigeret

Energinet skal nemlig sikre et stort elkabel på Buddingevej ved Motorring 3 og frem til Gammelmosevej. Energinet foretager arbejdet på begge sider af broen for at gøre klar til letbanen. Afspærringen sættes op samtidig med at Vejdirektoratets motorvejskilte nedtages og rykkes ind til siden, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside. Arbejdet kommer til at vare frem til omkring slutningen af marts 2020. Der arbejdes på hverdage klokken 7-18.