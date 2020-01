Flere SOSU’er, tak

Gladsaxe Kommune styrker rekruttering af SOSU’ere

Af Redaktionen, redigeret

Fagforbundet FOA har i en fremskrivning vurderet, at der i 2028 vil mangle 41.000 ansatte på SOSU-området i landets kommuner. Fagforeningen kom samtidig med et opråb til kommunerne om, at de skal huske, at det er deres opgave at sikre mere personale.

Den opfordring vil Gladsaxe Kommune gerne tage alvorligt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I et forsøg på at begrænse frafaldet og styrke optaget på SOSU-uddannelsen, ansatte hjemmeplejen i Gladsaxe i februar 2019 i alt 16 borgere i såkaldte uddannelsesstillinger af et års varighed. Under ansættelsen har de kunnet snuse til faget og samtidig få hjælp og vejledning til at søge videre uddannelse, hvis de har ønsket det.

De midlertidige uddannelsesstillinger har, ifølge Gladsaxe Kommune, givet mange mod på at søge videre indenfor faget. På baggrund af erfaringerne med det første hold, har hjemmeplejen i Gladsaxe besluttet at ansætte endnu et hold i starten af 2020.

Ifølge FOA, rangerer Gladsaxe Kommune som nummer 58 på listen over kommuner, som har sværest ved at rekruttere SOSU’er.

I de første otte måneder af 2019 blev der, ifølge FOA, slået 131 social- og sundhedsassistent og social og sundhedshjælperstillinger op i Gladsaxe Kommune, hvilket placerer kommunen som nummer 13 på listen over kommuner, der slår flest ledige stillinger op i forhold til antallet af nuværende ansatte.

Der er, ifølge FOA, over 14 procent ikke-uddannede inden for ældreområdet i Gladsaxe Kommune.

pk