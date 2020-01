Flytter du hjemmefra? Her er 4 ting du skal have styr på

SPONSORERET INDHOLD: Det er et stort skridt at flytte ud af forældrenes trygge hjem i en ny lejlighed - måske med fremmede mennesker og et fremmed sted. Pludselig skal du selv stå for at lave mad, vaske tøj og andre praktiske ting.

I starten kan det være forvirrende og rodet. Heldigvis er der hjælp at hente til, hvordan du bedst kommer igennem denne tid. I denne artikel finder du nemlig fire ting, som du skal have styr på, når du lige er flyttet hjemmefra.

Internet er et must

Er der noget, som du ikke kan undvære, er det internet. Derfor er bredbånd noget af det første, som du skal investere i, når du flytter for dig selv. Hvis du gerne vil finde bredbånd, der passer til dit behov og budget, kan det være en fordel at forsøge at sammenligne de forskellige muligheder, der er inden for bredbånd. En bredbåndsoversigt kan være behjælpelig med dette. Du kan blandt andet finde sådan en hos Tjekbredbaand.dk.

Som studerende er der sjældent mange penge at gøre med. Derfor er det særlig vigtigt, at du ikke køber et bredbånd, der giver dig mere, end du har brug for, og hermed heller ikke koster mere, end du kan betale. Gør derfor op med dig selv, hvad du har brug for, og hvor mange penge du er villig til at ofre på det.

Forsikring kan du ikke være foruden

Et sted som mange studerende har en tendens til at spare, er på forsikringer. Dette er dog et dumt valg, da der hurtigt kan ske nogle ting, hvor du ville ønske, at du have en forsikring. Forsikringer behøver heller ikke at være dyre. Melder du dig ind i en a-kasse eller fagforening – eller begge – vil du opleve, at du ofte kan få et godt tilbud på forsikringer.

Den vigtigste forsikring for dig at investere i, er en indboforsikring. Denne dækker nemlig, hvis du skulle blive udsat for indbrud, eller hvis der på anden måde skulle ske noget med dit indbo. Denne forsikring er derfor uundværlig. Foruden denne er en cykelforsikring også god. I de større byer forsvinder der nemlig hele tiden cykler.

Computeren skal være i topform

Hvis du flytter hjemmefra for at studere eller arbejde, kan du næsten være sikker på, at du skal bruge en computer. Derfor er det vigtigt, at du tjekker op på, at din nuværende computer fungerer, som den skal, eller om du skal ud og investere i en ny. Særligt som studerende er computeren uundværlig. Denne bliver nemlig både brugt til at tage noter og læse på. På nogle uddannelser skal den endda bruges til at køre nogle komplicerede programmer. Særligt i dette tilfælde, er det vigtigt, at den fungerer optimalt og ikke mindst kan trække disse programmer.

Du kan ikke klare dig uden cykel

Noget helt andet som du heller ikke vil kunne undvære, er en cykel. Dette er særligt tilfældet, hvis du kommer til at bo i en af de klassiske studiebyer. Cyklen er god, fordi den er billig at have stående og benytte. Det er de færreste studerende, der har råd til en bil eller at tage offentlig transport hele tiden. Med en cykel kommer du hurtigt fra A til B, og den koster kun noget, når den trænger til at blive frisket op med nye dæk eller lignende.

Har du en cykel, som du kan tage med, er det en god ide at tjekke op på, om den fungerer, som den skal. Det er nemlig træls ikke at have tjekket dette og ende med at stå med en cykel, der har punkteret et forhjul.