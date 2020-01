Forebyggelsesindsats kan måles på vægten

Gladsaxe Kommune har knækket børnenes vægtkurve

Servering af sund mad i kommunens daginstitutioner, forebyggelsestiltag til skolebørn, særlige behandlingstilbud til børn med overvægt, samt hjælp til at børnene kan få et godt forhold til deres krop.Det har været nogle af redskaberne, som Gladsaxe Kommune har brugt for at knække vægtkurven hos kommunens børn. Indsatsen startede med vedtagelsen af en kommunal sundhedspolitik i 2005.

15 procent af eleverne fra 0. til 9. klasse er, ifølge Gladsaxe Kommune, overvægtige, mens tallet i 2007 var 26 procent. Landsgennemsnittet af overvægtige skolebørn fra 0. til 9. klasse er ifølge Sundhedsstyrelsens seneste tal på 16 procent, og dermed har Gladsaxe klemt sig ned under landsgennemsnittet.

Gladsaxe Kommune brugte ifølge KL’s Nøgletal for 2020 i alt 204 kroner per indbygger til sundhedsfremme og forebyggelse i 2018, hvilket ligger i den høje ende mellem Bornholm, som brugte lidt over 100 kroner, og Høje-Taastrup, som brugte 378.