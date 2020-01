Fremtidsplaner på Fremtidsvej

Den gamle politistation skal, efter planen, blandt andet huse et nyt Sundheds- og Beskæftigelseshus. Foto: Kaj Bonne.

Byudviklingsprojekt for den gamle politistation tager form

Af Peter Kenworthy

I 2018 overtog Gladsaxe Kommune politistationen på Fremtidsvej af staten, efter at byrådet havde besluttet at købe ejendommen i 2017.

Kommunen har nu lavet et projektoplæg for det såkaldte ”Buddinge Byport”-projekt, hvor man blandt andet vil placere et nyt Sundheds- og Beskæftigelseshus, samt apotek, almen lægepraksis og en café på grunden.

Det er også planen at der skal være en privat del med boligbebyggelse på lejebasis, på den sydlige del af grunden, med lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 70 m2, som kommunen mener vil være passende for unge, studerende, singler og seniorer.

Ifølge det nye projektoplæg, skal Sundheds- og Beskæftigelseshuset blandt andet indeholde forebyggelsescenteret, sygeplejeklinikker, jobcenteret og ungeenheden.

– Med de beslutninger vi har truffet på mødet i Økonomiudvalget (som skal videre i byrådet), har vi lagt en meget klar ramme for, hvordan det skal udvikles dernede, så forvaltningen kan arbejde videre. Jeg ser rigtig gode perspektiver i, netop på den beliggenhed, at få nogle gode lejeboliger til seniorer og unge, udtaler borgmester Trine Græse (A).

Den samlede anlægsramme for den kommunale del af projektet er vurderet til at være omkring 450 millioner kroner. Byrådet har tidligere bevilget 217 millioner til projektet.

Gladsaxe Kommune skal efter planen udarbejde et programoplæg for det kommunale byggeri, der skal godkendes i efteråret, og et byggeprogram og en ny lokalplan for området i 2021. Såfremt dette sker, vil den kommunale del af projektet være klar til indflytning i slutningen af 2025.