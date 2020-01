Håndbold og livsglæde i AB-Hallen

Håndboldpassionen, kampgejsten og livsglæden var i top hos AB-spillerne . Foto: Kaj Bonne

Søndag formiddag emmede AB-Hallen af håndboldkultur og livsglæde. For første gang var Gladsaxe-klubben værter for et stævne for udviklingshæmmede, og der blev gået til ”makronerne” på alle niveauer

Af Henrik Hvillum

AB havde et hold med i både A- og C-rækken, til stævnet, hvor der var fuld af aktivitet på alle tre baner i AB-hallen. Selv om der var stor forskel i både højde, drøjde, teknik og køn, var spilleglæden og de sociale bånd mellem aktørerne ikke til at tage fejl af. Nok kan man ærgre sig over en scoring til modstanderen, men det overstråles straks af glæden ved selv at score et mål eller blot ved sammenholdet.

– Det handler om at skabe succes’er for hinanden, og alle føler, at de kan bidrage til fællesskabet. Alle skal have følelsen af, at det er godt og sjovt at gå til håndbold. Man skal kunne gå hjem fra træning, kamp eller stævne og kunne fortælle, at ”jeg scorede”, ”jeg var god til at dække op” eller noget lignende, fortæller Søren Fastner Vestbo, som er med i trænerteamet bag AB’s andethold, som deltog i C-rækken.

Der afholdes et divisioneringsstævne ved starten af hver sæson, hvor man sammensætter forskellige grupper, som nogenlunde passer sammen i niveau, så alle får mulighed for at få en succesoplevelse. Herefter afholdes der cirka et stævne pr. måned. Det er ikke i Dansk Håndboldforbund-regi. Derimod koordineres og arrangeres de af klubberne selv.

Støtte til at komme til stævne

Det sker blandt andet med hjælp fra specialforbundet Parasport Danmark under Dansk Idrætsforbund, som giver støtte til transport, så de forskellige hold kan sende busser afsted til stævnerne til en lav pris. AB var eksempelvis i Faxe senest, og denne gang er man altså selv værter.

-Håndbold er med til at styrke spillernes sociale kompetencer, og vi håber selvfølgelig, at de kan være med til at inspirere andre i samme målgruppe, siger Søren Fastner Vestbo.

To af spillerne på holdet er Lars og Louie, som netop havde forladt banen efter en sejr på 7-3 over Faxe efter 12 minutters spil, som er alle kampes varighed. Typisk spilles der 4-5 kampe til et stævne, så deltagerne når at blive godt brugt, inden dagen er omme. De havde sammen med holdkammeraterne trænet hårdt og målrettet frem mod stævnet, og forberedelserne havde tydeligvis båret frugt.

De to herrer har spillet i to år, og man mærker straks livsglæden og passionen for spillet, når talen falder på håndbold:

– Håndbold er sjovt, og vi er tit med til stævner. Det er også sjovt at spille selv, når man for eksempel har siddet og set EM i fjernsynet. Heldigvis gik det bedre for os end for landsholdet (i kampen mod Island – red.), lyder det begejstret fra Lars og Louie.