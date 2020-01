Hundelorteposer på afveje

Først vil jeg sige at det selvfølgelig er dejligt og glædeligt at i samler jeres hundes efterladenskaber op i en plasticpose, bliv endelig ved med det.

Af Mette Bresson

Først vil jeg sige at det selvfølgelig er dejligt og glædeligt at i samler jeres hundes efterladenskaber op i en plasticpose, bliv endelig ved med det. Hvad der derimod ikke er så dejligt er at de så lige bliver smidt ud i min skraldespand. Her til morgen var der tre poser.

Det kan måske godt synes som et lille problem, men det har været en stor kilde til frustration længe. Derfor dette opråb.

Det vil være dejligt hvis i tager de små poser med jer og smider dem i jeres egen skraldespand. Alternativt kan de smides i nogle af de offentlige skraldespande der er rundt omkring. Her kunne det være rart hvis kommunen kunne sætte nogle små beholdere op til formålet, rundt omkring på villavejene.

Vi har brug for hver en millimeter af pladsen i vores skraldespand. Især efter vi kun får tømt hver 14. dag. Vi har to marsvin så vi har også meget affald fra deres bur.

På forhånd tak for hjælpen.