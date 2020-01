Frivillige erhvervsledere hjælper FGU-elever i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

FGU Nord og Foreningen Nydansker afprøver i 2020 en ny model for at erhvervsmentorer hjælper unge i gang med uddannelse eller job. Allerede i januar matches de første unge fra Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk med frivillige erhvervsfolk, skriver Foreningen Nydansker i en pressemeddelelse.

– Mange unge har brug for at blive tændt på et fag. Flere har brug for at opleve fagligheden gennem et virkeligt menneske. En tømrer, der fungerer som erhvervsmentor, repræsenterer et fag og har en anden autenticitet, end en vejleder har. For at få unge videre på erhvervsuddannelserne og få flere til at gennemføre, har vi brug for at inddrage de virkelige arbejdspladser og fag, inden de unge starter, så vi giver de unge et levende mål med deres uddannelse, siger Tina Jensen, rektor på FGU Nord på Gladsaxevej.