Ingen grund til at sulte

Af Dorthe Wichmand Müller

Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Hvert år vurderer Byrådet, hvordan vi bruger borgernes penge bedst muligt. Derfor har Byrådet valgt at justere på driften af kommunens caféer i weekenden, så vi holder åbent på Kildegården om lørdagen og på Hareskovbo om søndagen, fordi de to caféer er de mest benyttede og ligger i hver sin ende af kommunen.

Det betyder, at der alle ugens dage er mindst én café, der holder åbent. Samtidig kan man købe mad med hjem fra caféerne om fredagen og fra Kildegården også om lørdagen.

Lokalet ved siden af caféen på Kildegården er fortsat åbent, så borgerne også kan komme om søndagen og spise medbragt mad sammen. Derudover er der en række udmærkede caféer rundt om i byen, hvor man også kan mødes til en bid mad. Samtidig opfordrer jeg alle, der gerne vil mødes for at spise sammen i weekenden på Kildegården eller Hareskovbo, til at benytte flextrafik. Så når Hans Larsen skriver, at mange ældre går sultne i seng, så kan det ikke skyldes, at der ikke er en åben café i Gladsaxe.

I Budget 2020 er blandt andet afsat 5 mio. kr. årligt til flere aktiviteter i aftentimerne for beboerne i vores pleje- og demensboliger, og 250.000 kr. årligt til vejledning i ernæringen til småspisende borgere. Så samlet set er der tilført væsentligt flere penge til pleje- og ældreområdet, end der er sparet med den nye weekendordning i caféerne.