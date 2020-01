Gladsaxes kommunaldirektør var med i P4s klimapanel

Af Redaktionen, redigeret

Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, diskuterede klima og verdensmål med verdensmålskonsulent Martin Keller og forsker og forfatter Adam Moe Fejerskov i programmet ”Klimatosset” på P4, den 19. januar.

– Det er selvfølgeligt ikke Gladsaxe, der forandrer verden, men vi håber på at vi kan være med til at skubbe til verden, fordi det er i kommunerne, at man møder den virkelige virkelighed – der hvor vi skal lave tingene om, sagde Bo Rasmussen.

Han pointerede samtidig, at det ser sort ud for kloden, hvis vi ikke begynder at ændre adfærd. Og tilføjede at han for tiden kæmpede med at spise mindre kød.

– På klimaområdet synes jeg at vi [Gladsaxe] er langt … Men vi skal i gang med at lave en grøn omstillingsplan nu her, i løbet af de næste par måneder. Vi vil nok sige, at vi støtter op omkring regeringens plan om at nå 70 procents reduktion. Og det er jo sindssygt kompliceret at nå derop, fordi der er så mange andre end os selv som kommune, som vi skal ud og tale med, sagde Bo Rasmussen.