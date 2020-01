Lavt sygefravær

Gladsaxe har landets laveste sygefravær når det gælder kommunens plejepersonale

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Kommunes kommunalansatte plejepersonale havde i 2018 et sygefravær for sundhedspersonalet på 12,2 dagsværk per fuldtidsansat, svarende til lidt mere end to arbejdsuger. I 2013 var tallet 18,2 procent, kan man læse i et notat fra den liberale tænketank, CEPOS.

– På tværs af kommunerne er variationen stor. Plejepersonalet i Solrød Kommune har landets højeste sygefravær på 23,3 dagsværk pr. ansat svarende til lidt mere end en hel arbejdsmåned og næsten dobbelt så højt, som fraværet i Gladsaxe Kommune, der har landets laveste sygefravær, skriver CEPOS i notatet.

Gladsaxe Kommune havde, ifølge CEPOS, 680 ansat som SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, ufaglærte og ledere i 2018. pk