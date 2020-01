Lokal håndværkerlærling skal til DM

Foto: Privat

Lars Hoffmann Pedersen fra Gladsaxe er med i tømrerkonkurrencen ved DM i Skills

Af Redaktionen, redigeret

Hvem er den bedste tømrer? Hvem klipper bedst? Hvem er bedst med murstenene? Det bliver afgjort, når det går løs til DM i Skills 2020. Her skal Danmarks dygtigste erhvervsskoleelever kæmpe om, hvem der er bedst. I år bliver konkurrencen med lokal deltagelse. 19-årige Lars Hoffmann Pedersen fra Gladsaxe er nemlig en af de elever, der skal i ilden.

Til daglig går han på tømreruddannelsen på NEXT Uddannelse København, og det er også inden for tømrerfaget, at han skal kæmpe mod elever fra hele landet.

– Jeg skal op mod fire andre dygtige tømrerlærlinge, men jeg håber på at vinde, og jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Jeg har trænet en del, og det, håber jeg, vil gøre forskellen, siger Lars Hoffmann Pedersen, der siden 2017 har været en del af Skills-forløbet.

Som en del af tømreruddannelsen er Lars Hoffmann Pedersen elev i Holm Tømrer- og Snedkerfirma.

DM i Skills afvikles 16.-18. januar i Bella Centret.