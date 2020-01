Lyden af fransk sigøjnerjazz

Jazzklubbens intimscene byder på gypsyjazz til ære for den legendariske guitarist Django Reinhardt

Af Redaktionen, redigeret

Just like Django er en ung akustisk jazzkvartet, der søger at videreføre arven fra den fransk-belgiske guitarvirtuos Django Reinhardt. Ud af samspillet mellem den amerikanske swing og Django Reinhardts baggrund i sigøjnernes folkemusik skabtes den helt unikke lyd, der kom til at definere sigøjnerjazzen.

Med et repertoire bestående af festlige jazzstandarder, sigøjnernes folkemusik og egne kompositioner genskabes den sydende stemning fra 30’ernes og 40’ernes parisiske natklubber og dansesaloner – alt sammen leveret med et glimt i øjet og en spilleglæde, der har det med at smitte publikum.

Arrangementet finder sted i café Drop Inn /Telefonfabrikken onsdag d. 05. februar 2020 kl. 20.00 – 22.00. Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster. Tilmelding: www.gladsaxejazzklub.dk