Mere grønt på vej til Mørkhøj

Af Trine Græse

Trine Græse, borgmester

På byrådsmødet den 18. december 2019 vedtog byrådet en områdeafgrænsning for en ny lokalplan for Mørkhøj Bygade nord. I den forbindelse beskrev Henrik Sørensen i sidste uge, hvordan byrådet burde tænke på miljøet og klimaet, fremfor at fælde træer og erstatte det med beton. Og det er lige præcis det vi gør med en ny lokalplan.

Området har i mange år været præget af konflikter mellem boligbyggerierne mod syd og værkstedsområdet mod nord. Derfor sagde byrådet ja til områdeafgrænsningen. De øvrige planer i forslaget var alene en beskrivelse af de ønsker, som bygherren havde for området, hvis han kunne bestemme. Og det blev der slet ikke taget stilling til. For den del skal først besluttes senere, og inden da skal det forslag, som er udarbejdet til den tid, først i høring. Det er rigtigt, at der muligvis kommer et randbyggeri i op til 6 etager.

Højden er valgt, fordi det kræver en vis højde, for at byggeriet kan skærme det bagvedliggende område for trafikstøj fra Gladsaxe Møllevej. Men bag randbyggeriet har vi ikke noget ønske om at bygge højt, tværtimod. Mørkhøjgård er fredet og vi har et ønske om at bevare både alléen og skoven. Hele området ønsker vi så at koble bedre til Høje Gladsaxe Park ved hjælp af stier og beplantning. Det vil netop give hele området et grønt og bæredygtigt løft til glæde for nuværende og kommende beboere.