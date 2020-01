Ny skøjtehal sænker klimaaftrykket

I Gladsaxe har vi en lang tradition for kunstskøjteløb, ishockey og friløb.

Af Katrine Skov

Katrine Skov, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

I Gladsaxe har vi en lang tradition for kunstskøjteløb, ishockey og friløb. Vi vil gerne give fritids- og foreningslivet, og skolerne og borgerne mulighed for at stå på skøjter i Gladsaxe – også brugere fra andre kommuner.

Da den gamle skøjtehal er nedslidt og energitung, har et flertal i Gladsaxe Byråd valgt at bygge en ny og mere klimavenlig skøjtehal. Vi har tænkt os at genbruge den gamle hal til fritidsaktiviteter, som hverken kræver nedkøling eller opvarmning, så flere borgere får mulighed for at bevæge sig. I stedet vil vi kompensere for denne energibelastning på andre områder.

Prisen for en ny skøjtehal er ikke 110 mio. kr., som Peter Alsted Pedersen skrev i sidste uge, men 85 mio. kr. – inklusiv fjernelse af bl.a. køleanlæg i den gamle skøjtehal, så der kan komme nye aktiviteter i hallen.

Der er ingen tvivl om, at Gladsaxe Byråd arbejder målrettet for grøn omstilling og bakker fuldt op om målene i Klimaloven. Derfor bygger og renoverer vi, så vi belaster klimaet mindst muligt. Med klimaloven skal CO2-udledningen mindskes med 70 procent inden 2030. I Gladsaxe har vi allerede været i gang længe og har nu mindsket udledningen fra vores bygninger og faciliteter med 50 procent. Så vi er godt på vej. Og med en ny og mere energivenlig skøjtehal til erstatning for den gamle, sænker vi vores klimaaftryk yderligere.