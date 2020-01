Nyudnævnt karatedommer

Jan Christoffersen fra Gladsaxe Karate Klub udnævnt til EKF Referee Commission

Af Redaktionen, redigeret

Daglig leder og chefinstruktør i Gladsaxe Karate Klub, Jan Christoffersen, er udnævnt til den ansvarsfulde tillidspost Referee Commission – European Karate Federation (EKF). Dette indebærer at Jan får øverste ansvar for uddannelsen af alle nye og eksisterende dommere i Europa og deres præstationer ved kommende Europamesterskaber i karate for både U21 og seniorer. Det skriver Gladsaxe Karate Klub i en pressemeddelelse.

– Udnævnelsen er sket i sammenhæng med, at Jan bestod prøven til WKF Referee A i kumite (frikamp) ved det netop afholdte U21 VM i karate i Santiago, Chile. Jan har således nu også den højeste licens man overhovedet kan opnå på verdensplan som karatedommer i både kata og kumite, tilføjer klubben.