Punktum for klovneriet

Frank og Kasper på vanviddets rand i ”Klovn – The Final”. Foto: Nordisk Film/Per Arnesen

Bibliografen bliver pinlighedernes holdeplads

Af Redaktionen, redigeret

Tredje gang må da endelig være lykkens gang for de to tåber, Frank og Kasper. Efter ”Klovn – The Movie” og ”Klovn Forever” har de forhåbentlig lært lektien… Men ak, ”Klovn – The Final”, der har premiere i Bibliografen i denne uge, bekræfter alles værste forventninger. De to har intet lært og fortsætter derouten i en kakofoni af tvivlsomme bekendtskaber, pinlige optrin og hjælpeløse beslutninger.

Det er håbløst, men hold op det er sjovt! Kasper Christensen og Frank Hvam rammer igen plet og udleverer den moderne mand i al hans infantile selvhøjtidelighed. Ingen skånes, men alt gøres med varme og kærlighed. ”Klovn – The Final” er efter sigende den uigenkaldeligt sidste film i serien, så vær med til at sende de to venner på velfortjent pension. De har udsat hinanden og nok også os andre for nok.

Den populære tv-serie, ”Ellevilde Ella”, overføres til det store lærred i denne uge. I denne flotte biograffilm bor Ella stadig med sin far i højhusene på Soltoppen, hvor alle hendes venner også bor. Sammen tager de store som små på spændende eventyr og hjælper hinanden ud af alverdens problemer. ”Ellevilde Ella” er en perfekt blanding af sjov, hygge og lidt action for det helt unge publikum. Og i disse tider hvor selv børnefilm ofte er over to timer lange, er ”Ellevilde Ella” en behagelig time og tyve minutter lang.

Ovenstående film har danmarkspremiere i Bibliografen torsdag 30. januar.

Til sidst skal der lige slås et slag for Bibliografens 10-års fødselsdag, der fejres i hele den kommende uge. Film til særpris, hyggelig bogoplæsning og onsdag 5. februar fødselsdagsjazz med den verdenskendte trio Carsten Dahl Trinity i absolut storform.